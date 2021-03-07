محمد بن راشد: الحياة يجب أن تستمر رغم كل التحديات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحياة يجب أن تستمر رغم كل التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة «كورونا»، ودولة الإمارات جزء من هذا العالم تسعى بجد وتعمل بكل مؤسساتها وأجهزتها ومرافقها الاقتصادية والصحية والترفيهية وغيرها من الجهات المعنية على إعادة تدوير عجلة الحياة الآمنة المحصنة بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة التي تحمي جميع فئات المجتمع من الآثار السلبية لهذا الوباء.

جاء ذلك لدى حضور سموه، سباق «سوبر ساترداي»، للخيول الذي جرى عصر أمس على مضمار ميدان، على مدى ٧ أشواط يبلغ مجموع جوائزها مليوناً و700 ألف دولار، ويعتبر من أهم السباقات كونه يأتي قبل الحدث الأكبر مهرجان كأس دبي العالمي للخيل الذي يستضيفه مضمار ميدان ٢٧ مارس الجاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز