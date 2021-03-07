سهيل المزروعي يكرّم الفائزين بجائزة «مجلس التعاون» في مجال الإسكان

المصدر: دبي - البيان

كرم معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في ديوان الوزارة بدبي، نيابة عن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، أصحاب الأيادي البيضاء، وأصحاب التبرعات الداعمين لقطاع الإسكان، من دولة الإمارات، والفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، الممنوحة هذه الدورة من دولة الإمارات، والتي يتبناها المجلس ليرسم إطاراً عاماً للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان، وإثراء الرؤى العمرانية ورفدها بالجديد من الأفكار والدراسات، ما يجعلها واحدة من أهم الوسائل التي تسعى دول الخليج لتشجيعها ودعمها، وصولاً للهدف الاستراتيجي العام للحكومات الخليجية في المجال الإسكاني.

تهنئة

وهنأ معاليه المكرمين أصحاب الأيادي البيضاء، مثنياً على بصمتهم الواضحة والملهمة في مسيرة العمل الإنساني، مؤكداً أنهم يمثلون نماذج إنسانية أسهمت في ترسيخ الأمل وزرع التفاؤل بين الفئات المحتاجة، كما كرم الفائزين في الجائزة التي تستهدف الأفكار المبتكرة والمتميزة في مجال الإسكان الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تبني تلك الأفكار كونها مسؤولية وطنية، وبث روح المنافسة الإيجابية بين مؤسساته، وتحقق السعادة وجودة الحياة لمواطني الخليج.

وأثنى معاليه على توجيهات وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، في الارتقاء بالجائزة التي عززت من مكانتها منصة تنافسية تحفز المعنين وتشجعهم على بذل المزيد من الجهود، والتفاعل مع خطط وبرامج الإسكان الحكومي.

وقد كرم معالي وزير الطاقة والبنية التحتية بلدية دبي لفوزها بجائزة المرتبة الثالثة، لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، عن مشروع تخطيط منطقة صعير الريفية، وقد استلم التكريم صنعاء العليلي، كما كرم معاليه أصحاب الأيادي البيضاء والمساهمات السخية الداعمة لقطاع الإسكان في دولة الإمارات وهم: حسين عبدالرحمن خانصاحب عن تنفيذ مجمعات سكنية لأصحاب الدخل المحدود والمطلقات والأرامل، عن فئة الأفراد، وعن فئة المؤسسات مجموعة عبدالله المسعود وأولاده عن مشروع بناء الأحياء السكنية لذوي الدخل المحدود.

تكريم

فازت في المرتبة الأولى لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان المملكة العربية السعودية، عن مشروع تخطيط وتصميم حي سكني مستدام في وادي الدواسر، مشروع منتزه الوادي، وقدمه المهندس مؤيد مخشع، من وزارة الإسكان في المملكة، فيما حلت دولة الكويت في المرتبة الثانية عن مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد، قدمته المهندسة نورة السبيعي، من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تلتها دولة الإمارات في المرتبة الثالثة، عن مشروع تخطيط منطقة صعير الريفية، وقدمته صنعاء العليلي، من بلدية دبي.

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