35 طلباً لخدمات الوحدة المتنقلة لكبار المواطنين

المصدر: دبي - نورا الأمير

تلقت وزارة تنمية المجتمع 35 طلباً للاستفادة من الوحدة المتنقلة لكبار المواطنين خلال العام الماضي، مقابل 13 طلباً في عام 2019.

وتوفر الوحدة المتنقلة خدمات الرعاية الصحية الأولية والاجتماعية والنفسية وخدمة العلاج الطبيعي لكبار المواطنين في منازلهم، حيث تمنح الوزارة هذه الفئة الأولوية في تقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية لهم مع الحرص على توفير المزيد من الخدمات الاستباقية.

وتسعى الوزارة من خلال وحدة مجهّزة فنياً بفريق عمل متخصص مكوّن من اختصاصية اجتماعية وطبيبة واختصاصية علاج طبيعي وممرضة ومساعدة، إلى إيصال الخدمات اللازمة إلى كبار المواطنين وهم في منازلهم مراعاة للظروف الصحية الخاصة بهم وإيلائهم الاهتمام كالخدمات الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والخدمات الاجتماعية والتوعية والتثقيف، وتعريف أفراد الأسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار المواطنين.

وتهدف الوحدة المتنقلة التي يمكن التقدم بطلب الاستفادة من خدماتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة WWW.MOCD.GOV.AE، أو عبر الاتصال بمركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان التابع للوزارة عبر رقم الهاتف 067402271، إلى تطوير أساليب رعاية كبار المواطنين وتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والمعنوية والصحية التي يحتاج إليها الفرد من كبار المواطنين في منزله وبين أسرته، إضافة إلى تدريب أسرة الفرد من كبار المواطنين ومساعدتها على رعايته في منزله بطريقة صحية وسليمة، وتوفير الأجهزة المختلفة التي يحتاج إليها كبار المواطنين لتسهيل حركة الشخص وإقامته في منزله، وتخفيف أعباء رعاية كبار المواطنين على الأسرة.

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