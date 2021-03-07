«مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» يستقطب صناع قرار وخبراء عالميين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تستقطب الدورة الثالثة من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، التي تنطلق فعالياتها الرئيسة في 14 مارس الجاري برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحت شعار«واقع جديد، آفاق جديدة» نخبة من القادة وصناع القرار من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والخبراء والأخصائيين ورواد الأعمال العالميين، لبناء الجسور لتواصل تفاعلي يعزز خبراتهم ويكسبهم المعارف التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل.

وتضم قائمة المتحدثين في هذه الدورة من المجلس الذي ينظمه مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي 36 متحدثاً، حيث يوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رسالة خاصة للشباب في ختام فعاليات المجلس.

وسيتحدث في الجلسات الافتراضية للمجلس 12 وزيراً، و6 مسؤولين حكوميين على المستوى الاتحادي والمحلي رفيعي المستوى، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، كما يتخللها أيضاً مداخلات قصيرة من مجموعة بارزة من رواد الأعمال على المستويين المحلي والعالمي في عدد من المجالات ذات الصلة بمحاوره الرئيسية.

أهداف

وقال محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي: «تتماشى أهداف مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل مع توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على التواصل مع الشباب لمعرفة احتياجاتهم، ومناقشة أفضل السبل للاستفادة المثلى من أفكارهم وطاقاتهم وإبداعاتهم في تدعيم المكتسبات التي حققتها دولتنا خلال الخمسين عاماً الماضية، والمضي في مسيرة الإنجازات لتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة».

وأضاف: «تعكس المشاركة الكبيرة من القادة والمسؤولين وصناع القرار في المجلس اهتمامهم بالمشاركة والتفاعل في أحد أبرز المنصات الوطنية التي تجمع صناع القرار بالشباب وقادة المستقبل بهدف توفير بيئة تفاعلية تعزز اكتسابهم المعارف، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تمكنهم من تكوين فهم أعمق للتحديات الحالية، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم من ابتكارات ومقترحات وتصورات يمكن تحويلها إلى حلول مستدامة تنتج عنها فرص تعزز الجهود لتحقيق أهداف دولة الإمارات المستقبلية».

وقالت العنود خليفة الكعبي، مدير البرامج التعليمية بمكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي: «يشكل مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل منصة مثالية للالتقاء بقيادات رفيعة المستوى ونخبة من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين، وركيزة أساسية لاكتساب الخبرات التي تمكن الشباب والمشاركين من استكشاف أهم التحديات التي تواجه القطاعات الرئيسية بما يسهم في صقل مهاراتهم وتوسعة آفاق قدراتهم الإبداعية لتقديم مقترحات وتصورات لحلول مستقبلية، تعزز دورهم ومساهمتهم في دفع مسيرة تطور المجتمع وتقدم الدولة، وصولاً لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

متحدثون بارزون

ويشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها في جلسة بعنوان «النموذج الجديد للمساعدات» تتخللها مداخلة قصيرة يقدمها آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة (جي 42) للرعاية الصحية.

كما يشارك معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم في جلسة بعنوان «أساليب جديدة للتعلم»، وذلك إلى جانب محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، وحنان اليافعي الرئيس التنفيذي لـHub71، ووندي كوب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تيتش فور أول»، ويتخللها أيضاً مداخلة قصيرة يقدمها علي مطر، رئيس الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «لينكدإن».

وتشارك معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب كمتحدث في جلسة بعنوان «العوالم الرقمية وأبطال الابتكار» والتي يشارك فيها أيضاً أميت سود، مدير معهد جوجل الثقافي، وتديرها مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال»، ويتخللها مداخلة قصيرة يقدمها حسين فريجة، مدير عام «سناب» في منطقة الشرق الأوسط، ومداخلة أخرى يقدمها أيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق أنغامي.

وتقوم كل من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بالمشاركة في جلسة بعنوان «نحو بناء دولة أكثر استدامة وتقدماً وقوة»، يشارك فيها أيضاً محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ويدير هذه الجلسة الحوارية علي الشمري، مدير الإنشاءات البحرية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وتتخللها مداخلة قصيرة يقدمها حامد الحامد، مالك مزارع «غراسيا».

وتضم قائمة المتحدثين معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الذي يشارك في جلسة بعنوان «مضاعفة حجم الاقتصاد خلال السنوات العشر القادمة»، كما سيتم خلال المعرض عرض فيديو مصور حول أبرز أحداث مختبر اليوبيل والذي شهد مشاركة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما ستلقي معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إلى جانب معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، كلمات ختامية.

ذكاء اصطناعي

وتتحدث معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في جلسة بعنوان «القطاعات الحديثة» بمشاركة محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسناء سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، ويتخلل الجلسة مداخلة يقدمها الدكتور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

تواصل

يوفر مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل في دورته هذا العام نموذجاً مبتكراً ومستداماً لضمان التواصل الدائم بين شباب الوطن وقيادتهم الرشيدة لبحث القضايا التي تهمهم، ويركز على موضوعات عدة، ويناقش أبرز التوجهات العالمية التي توفر للشباب فرصاً للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لدولة الإمارات.

ويتحول مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل إلى منصة إلكترونية تفاعلية تربط قيادة دولة الإمارات مع شبابها لمناقشة ملامح المستقبل، وقد تم وضع برنامج المنتدى ليكون بمثابة حوار مع الشباب تدعمه شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين الذين سيعملون مع الشباب لرسم خطة التنمية لدولة الإمارات في الخمسين عاماً القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز