«تريندز» يترجم كتاب «جماعة الإخوان المسلمين» إلى 15 لغة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» الانتهاء من ترجمة كتاب (جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس)، إلى خمس عشرة لغة عالمية، هي «الإنجليزية، والعبرية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والإندونيسية، والماليزية، والتركية، والكورية، والروسية، والفارسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والأوردو)، هذا إضافة إلى اللغة العربية، ضمن مبادرة تريندز بلغات العالم. وسيتم توفير هذا الكتاب بنسخه المترجمة في المكتبات العالمية الكبرى، فضلاً عن إتاحتها على متجر «أمازون» للكتب، الذي يُعد من أكبر المتاجر الإلكترونية التي تهتم بالكُتب، وخصوصاً الإلكترونية.

ويعد هذا الكتاب الإصدار الأول في موسوعة جماعة الإخوان المسلمين، التي يتولى إعدادها نخبة من الخبراء في حركات الإسلام السياسي، التي تقدم رؤية شاملة في تناول الجماعة من مختلف أبعادها، الفكرية والأيديولوجية والسياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والدولية، وصولاً إلى استشراف مساراتها المستقبلية في ظل التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، وقد صدر عن هذه الموسوعة ثلاثة كتب أخرى تحمل عناوين: «الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات.. الأهداف.. المستقبل»، و«النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.. النشأة.. الأهداف.. التطور»، و«البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال والتمويل»، وجارٍ ترجمة هذه الكتب إلى اللغات العالمية التي صدر بها الكتاب الأول.

فيما يستمر العمل في الكتب الأخرى، التي تتناول قضايا جوهرية ترتبط بمستقبل الجماعة، كالجهاز الإعلامي والاتصالي للجماعة، والتنظيم الدولي، وظاهرة الانشقاقات وطبيعة تأثيرها في تماسك الجماعة.

ويتناول الكتاب مختلف المقاربات في معالجة موضوع جماعة الإخوان المسلمين في الكتابات الأكاديمية، والسياقات التي تحكمت في نشأتها في مصر ثم أصولها الفكرية- التراثية والحديثة- والسمات الشخصية لأبرز قياداتها.

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