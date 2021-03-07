شرطة دبي تفوز بجائزة عالمية لإدارة الجودة

المصدر: دبي - البيان

فازت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة تحدي المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM عن فئة التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين لعام 2021.

وبهذه المناسبة، رفعت القيادة العامة لشرطة دبي، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وتعد جائزة تحدي المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM من الجوائز التي يتم إطلاقها بشكل سنوي لتكريم المشاريع والمبادرات المتميزة، والتي كان لها تأثير كبير في 3 فئات وهي: الاقتصاد الدائري، والتنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

وأثنى معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على جهود مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في تحقيق الجائزة النوعية التي تضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي وخاصة في تمكين وتعزيز دورها في مختلف المجالات والتخصصات الشرطية .

وقالت الرائد الخبير العنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع:تم تقديم ملف كامل حول التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين في شرطة دبي، تناول الحديث عن تاريخ عمل المرأة والمهام التي تولتها، واستعرض دور مجلس الشرطة النسائي والذي يضم 22 عضواً، وأهدافه ومساهماته.

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