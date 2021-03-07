«إسعاد» شرطة دبي تجدد شراكتها مع «نيسبريسو»

المصدر: (دبي-البيان)

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، شراكتها مع شركة «نيسبريسو» العالمية للعام الثاني على التوالي، لتستمر الشركة في تقديم عروضها الحصرية لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، والمتمثل بحصولهم على خصم بنسبة 20% على شراء ماكينات نيسبريستو الكلاسيكية وإكسسواراتها، بالإضافة إلى خصم بنسبة 10% على كبسولات ماكينات نيسبريسو الكلاسيكية، وذلك في جميع فروع الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إبراهيم البلوشي، رئيس قطاع المطاعم والمنتزهات الترفيهية في لجنة بطاقة إسعاد: إن التعاون مع شركة «نيسبريسو» العالمية، كان له أثر بناء خلال العام الأول، حيث استفاد حاملو البطاقة وأقاربهم من هذا التعاون، ما دفعنا إلى الاستمرار في شراكتنا معهم، مشيراً إلى أن مثل هذه الشركات الرائدة يتم اختيارها بعناية والتفاوض معها، للحصول على خصومات جيدة، كونها تدخل ضمن اهتمامات أغلب حاملي بطاقة إسعاد.

وبناء على هذا التعاون تقوم لجنة بطاقة إسعاد، بالتسويق والإعلان عن شركة «نيسبريسو» في موقعها الإلكتروني، وعبر منصاتها الإعلانية، بالإضافة إلى إرسالها عروض منتجات الشركة إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد»، بينما تلتزم الشركة في تقديم الخصومات المتفق عليها لكل من يحمل بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى.

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