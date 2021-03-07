سفير غامبيا يطلع على برامج الجامعة القاسمية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلع الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، فانسو بوجانغ سفير جمهورية غامبيا في الإمارات، على مختلف البرامج التعليمية المقدمة للطلبة الدارسين في الجامعة، وبرامج الرعاية الشاملة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عواد الخلف، أمس، بمكتبه بمقر الجامعة في مدينة الشارقة فانسو بوجانغ، مبدياً ترحيبه بهذه الزيارة التي تعد الأولى للسفير منذ إنشاء الجامعة، وتفتح آفاقاً من التعاون لما فيه خدمة الطلاب الدارسين من مختلف الدول عموماً ومن جمهورية غامبيا ودعم التوجهات المشتركة.

وجرى تبادل الحديث بين الطرفين حول القضايا العامة التي تهدف لخدمة الطالب والعملية التعليمية بالجامعة، حيث تطرق الأستاذ الدكتور عواد الخلف إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، من إنشاء الجامعة وما توفره من فرص تعليمية في العلوم الأكاديمية والشرعية في مختلف التخصصات وتأهيل الطلبة للعودة إلى أوطانهم والمساهمة في ازدهارها.

وأشار إلى ما توليه الجامعة القاسمية من اهتمام ورعاية لكافة الطلاب والطالبات القادمين من مختلف دول العالم للدراسة في الجامعة، وما تبديه إدارة الجامعة والكادر الإداري بجانب الهيئة التدريسية من عناية للطلبة، وتوفير البيئة الجامعية المناسبة.

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