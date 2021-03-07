دفاع مدني دبي يحتفي بعيد ميلاد طفل

المصدر: دبي - البيان

حققت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أمنية طفل، بإقامة عيد ميلاده وسط أسرته وبمشاركة الإطفائيين من مركز إطفاء وإنقاذ البرشاء وذلك ضمن المبادرات المجتمعية التي يتبناها الدفاع المدني بدبي.

وكانت إدارة الاتصال الحكومي قد تلقت رسالة من عائلة الطفل خالد خالد عبدالله جوهر، البالغ من العمر 3 سنوات، تعرب فيها عن إعجابها برجال الإطفاء والإنقاذ، والزي المتميز الذي لفت أنظار طفلهم الصغير، في تنفيذ عملياتهم الرئيسة والمساندة، متمنين أن يقام عيد ميلاده هذا العام بين رجال خط الدفاع الأول للدفاع المدني بدبي.

وأكد العميد الخبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، أن استجابة الدفاع المدني بدبي السريعة لتحقيق أمنية الطفل، تؤكد القيم المجتمعية الإنسانية التي تعكس التوجهات الرامية للتفاعل مع المعطيات والتي تعكس العلاقة الإيجابية بين مكونات المجتمع.

وبدوره أشار الرائد الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي مدير إدارة الاتصال الحكومي، إلى أن الدفاع المدني بدبي، حريص على التفاعل ومد جسور التواصل الفعال مع أفراد المجتمع كافة، انطلاقاً من استراتيجيته وبرامجه .

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