علي النعيمي يتفقد وحدة موسيقى شرطة رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

زار اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مبنى وحدة موسيقى شرطة رأس الخيمة بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة وعدد من كبار الضباط.

وشاهد أهم المرافق الموجودة فيه والتي تميزت بتحديثاتها، حيث زار قاعات تدريب العازفين وقاعة العزف الجماعي والمكاتب الإدارية. وأشاد قائد عام الشرطة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الفرقة الموسيقية، وقال: سعداء بما شاهدناه من جهود كبيرة للارتقاء بالمستوى الفني للفرقة الموسيقية والأداء الجيد الذي قدمه الأفراد عند أداء المعزوفات الموسيقية.

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