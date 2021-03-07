160482 طلباً عن بُعد أنجزتها «قضاء أبوظبي» في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي-البيان

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الإنجازات المحققة في الدائرة والنقلة النوعية في تقديم الخدمات القضائية والعدلية عن بُعد، جاءت تنفيذاً لرؤية القيادة، مشيراً إلى إن دائرة القضاء في أبوظبي أنجزت 160 ألفاً و 482 طلباً قضائياً عن بُعد خلال 11 شهراً.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن حجم الأعمال المنجزة في دائرة القضاء خلال جائحة كورونا، يأتي استناداً إلى حزمة القرارات والإجراءات التطويرية المتخذة على مدار الأعوام الماضية مع الاعتماد على البنية التقنية المتطورة، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة، بما يضمن تقديم الخدمات بجودة وكفاءة، والتي امتدت إلى خارج النطاق الإقليمي للدولة . وأضاف وكيل دائرة القضاء، في كلمته بمناسبة إصدار التقرير الإحصائي لمتابعة استمرارية الخدمات العدلية والقضائية مع تطبيق نظام العمل عن بُعد على مدار 11 شهراً، أن الإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الخطوات اللازمة للتوسع في إتمام المعاملات باستخدام التقنيات الحديثة وفق الضوابط والإجراءات القانونية.

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