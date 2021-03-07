٢٤٠٠٠ مزرعة رُصدت بياناتها في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إنجاز مرحلة الرصد الميداني لبيانات كافة المزارع المستهدفة ضمن مشروع السجل الزراعي الذي أطلقته الهيئة مؤخراً بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي لبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، حيث نجحت فرق العمل المشاركة في مشروع السجل من رصد بيانات ما يزيد على 24 ألف مزرعة في إمارة أبوظبي.

ويعد السجل الزراعي الأول من نوعه في إمارة أبوظبي لمسح البيانات التعريفية للحائز الزراعي والحيازات الزراعية وأنشطة ومكونات الحيازة (المزرعة)، وبيانات الإنتاج الزراعي لمختلف أنواع الزراعات بالحقول المكشوفة والبيوت المحمية والبيوت الشبكية والزراعة المائية بما يلبي احتياجات حكومة أبوظبي لإدارة البيانات والمساعدة في إعداد الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات والحصول على المعلومات ومن أهمها تحديد مدى مساهمة إنتاج القطاع الزراعي في إجمالي استهلاك الإمارة (الاكتفاء الذاتي).

وقالت عائشة النايلي الشامسي- مدير مشروع السجل الزراعي، مدير إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن فرق العمل المعنية بمشروع السجل الزراعي باشرت بالعمل في المرحلة التالية لعملية الرصد الميداني، حيث بدأت بالفعل مرحلة العد البعدي والتي تعتبر إحدى مراحل التدقيق وقياس شمولية المشروع للمزارع المستهدفة، بالإضافة إلى عمليات أخرى تتمثل في معالجة البيانات من قواعد تخزينها لمقارنة البيانات مع السجلات الإدارية المتاحة.

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