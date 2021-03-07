«نقل أبوظبي»: الرقابة ساهمت في تحسين السلامة المرورية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل أن العمل في حرم الطريق من دون تصريح مسبق يُعد إجراءً غير قانوني ويعرض سلامة الجمهور للخطر ويؤثر في السلامة والحركة المرورية ضمن حرم الطريق.

وأشار إلى أن الالتزام الكبير بالممارسات والإجراءات والمعايير المنصوص عليها في اللائحة، ساهم في تحسين مستويات السلامة المرورية بدرجة ملحوظة وتقليل الآثار السلبية للتحويلات المرورية في انسياب حركة المرور والسير، والحد من احتمالات وقوع الحوادث المرورية في مواقع الأعمال.

كما سرّع ذلك من وتيرة إنجاز الأعمال وعزز جودة الأعمال المنجزة ورفع نسبة الالتزام بإنجاز العمل في المدة المحددة، الأمر الذي يحسن مستوى الخدمات ويرفع كفاءة الإنفاق ويقلل التكاليف على المقاولين والشركات.

وكشف مركز النقل المتكامل أن عدد التصاريح الخاصة بالتحويلات المرورية التي تم إصدارها في الإمارة منذ بدء تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في الأول من أكتوبر الماضي في مدينة أبوظبي وضواحيها، بلغ 5081 تصريحاً حتى 21 فبراير 2021، وذلك من أصل 5613 طلب تصريح تسلمها المركز لإجراء أعمال في حرم الطريق وقد تم الانتهاء من العمل في 3277 تحويلة مرورية.

ومن جهتها استقطبت مدينة العين التي شهدت تطبيق اللائحة التنظيمية في بداية العام الجاري، 362 طلب تصريح لتنفيذ أعمال التحويلات المرورية، فيما تم إصدار 335 تصريحاً منها.

تطبيق

ذكر المركز أن فريق العمل التابع له والمتخصص في الرقابة والإشراف على تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية وأعمال البنية التحتية للطرق، نفذ 2573 زيارة رقابية ميدانية لمواقع العمل في حرم الطريق في شهر يناير 2021، للتأكد من ضمان تنفيذ الأعمال وفق اللائحة.

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