فريق الطوارئ والأزمات بالشارقة يواصل التوعية بالتدابير الوقائية

المصدر: (الشارقة- البيان)

واصل الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات المختصة، بنجاح كبير حملته الواسعة التي تهدف إلى التدقيق على الملاعب التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية وسط الأحياء بصورة عشوائية، من أجل رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتحرير المخالفات للأشخاص غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية لفيروس كوفيد-19 بما يسهم في حمايتهم، وحماية أفراد المجتمع من انتشار الفيروس. شملت أعمال الفريق رصد التجمعات التي تقيمها بعض فئات المجتمع بعدد من الساحات الترابية والميادين العامة المنتشرة بإمارة الشارقة.

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