إلغاء تصاريح الخيم الرمضانية في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

أعلن مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان إلغاء جميع التصاريح الخاصة بالخيم الرمضانية وموائد الإفطار للعام الجاري، وذلك انطلاقاً من الحرص على سلامة الصائمين، وضبط وتوحيد آليات عمل الخطة البديلة لعملية إفطار الصائمين.

وأكد مجلس تنسيق العمل الخيري ضرورة التزام الجمعيات الخيرية كافة العاملة في الإمارة بالتنسيق مع المجلس لتحديد عدد الوجبات لكل موقع مع الالتزام بتوزيع وجبات ذات جودة عالية. وشدد المجلس على تجنب توزيع الوجبات داخل المساجد والأحياء السكنية، وضرورة إخطار المجلس بخطة توزيع الوجبات من الجمعيات الخيرية، على أن يتم الاعتماد النهائي للخطة من المجلس.

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