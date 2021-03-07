تكريم 34 عضواً بفريق التعقيم في شرطة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة في قاعة الريادة بنادي ضباط الشرطة 34 من الضباط وضباط الصف المشاركين ضمن فريق تعقيم مباني القيادة من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك للجهود الكبيرة التي بذلوها في تعقيم كل المباني والمنشآت ومنافذ تقديم الخدمات التابعة للقيادة، خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث تكللت تلك الجهود بنجاح مشهود، وأسهمت في تعزيز الإجراءات الاحترازية المُتبعة لتأمين صحة وسلامة العاملين بتلك المواقع وسلامة المتعاملين، مما انعكس ضمنياً على صحة أفراد المجتمع.

وأثنى اللواء الشامسي على الدور الذي قام به أفراد الفريق من أجل تعزيز التدابير الوقائية وسبل الحماية من الفيروس في محيط عملهم، مجسدين في ذلك النموذج الأمثل لرجل الشرطة الذي يتحلى بروح المسؤولية والشجاعة، بعدما أصبح يقوم بمهام، وأدوار متعددة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، التي تعتبر أولوية قصوى لكل منتسبي القيادة، مشيداً بوعي أفراد الفريق وثقافتهم في التعامل مع هذه الجائحة، وذلك باستحداثهم لآليات وأجهزة متطورة، سرّعت من وتيرة العمل والأداء، مجدداً شكر القيادة لهم على ما قدموه من جهود وحلول فاعلة لمكافحة الفيروس.

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