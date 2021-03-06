مطلوب لشرطة دبي.. مبتكرون بـ30 ألف درهم وإقامة ذهبية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تستعد القيادة العامة لشرطة دبي لإطلاق «المنصة الخارجية» للمبتكرين بهدف البحث واكتشاف المبتكرين في المجالات التي تخدم العمل الأمني والخدمي، ورصدت جوائز مالية للابتكارات الفائزة تصل إلى 30 ألف درهم، إضافة إلى اقتراح بمنحهم الإقامة الذهبية في الإمارات وفقاً لعدة شروط ومعايير وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وقال الرائد خالد المزروعي رئيس قسم المختبرات والابتكار في شرطة دبي لـ«البيان» إن المنصة سيتم إطلاقها عبر تطبيق وموقع شرطة دبي لاستقطاب طلاب الجامعات والشركات الخاصة وأفراد المجتمع في جميع دول العالم ممن لديهم أفكار أو مشاريع ابتكارية تخدم العمل الأمني والخدمي الذي تقدمه شرطة دبي.

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