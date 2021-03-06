وقف استخدام هيدروكسي كلوروكين في علاج «كورونا» بالإمارات

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

أدخلت الجهات الصحية في الإمارات، تحديثات على المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة حالات «كوفيد 19» وعلاجها سريرياً، وأعلنتها في النسخة الخامسة من الدليل، وشملت التحديثات بروتوكول الأدوية المستخدمة لعلاج مرضى «كوفيد 19»، إذ تم استبعاد أدوية هيدروكسي كلوروكين وحذفها من بروتوكول العلاج بشكل كامل، والاكتفاء بأدوية مثل فافيبيرافير، وريمديسيفير، وديكساميثازون وغيرها، حسب تصنيف الحالة وشدة المرض لديها.

وشددت الجهات الصحية ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي على عدم إعطاء المضادات الحيوية التجريبية للمرضى عند دخولهم المستشفيات ما لم تتم الإشارة إليها سريرياً لأسباب أخرى غير الالتهاب الرئوي، الذي يسببه «كوفيد 19».

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