الإمارات تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

شهدت الدولة اليوم (السبت) انخفاضا في درجات الحرارة بالمقارنة مع يوم أمس الجمعة، حيث سجلت أجهزة الرصد الجوية التابعة للمركز الوطني للأرصاد والمنتشرة في جميع مناطق الامارات، درجات حرارة عظمى تراوحت ما بين 23 إلى 30 درجة مئوية، مشيراً في الوقت نفسه بأن نسب الرطوبة تشهد ارتفاعاً صباح يومي الاثنين والثلاثاء مما يؤدي إلى تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الشرقية.

وتفصيلاً، توقع المركز الوطني للإصاد ان تستمر معدلات الانخفاض في درجات الحرارة غداً (الاحد)، حيث تشهد الدولة طقساً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة شرقاً.

وأوضح المركز ان نسبة الرطوبة المتوقعة اليوم، تتراوح بين 65 و 85% في المناطق الساحلية والجزر، وترتفع في المناطق الداخلية لتتراوح بين 70 و 90 ، وبين 45 الى 65% في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة على البحر تصبح معتدلة السرعة بعد الظهر، سرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة، ويكون البحر مضطربا ويصبح متوسط الموج مع آخر الليل في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وأشار المركز بأن يوم (الاثنين) سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية من صباح (الثلاثاء) مع انخفاض في سرعة الرياح التي تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، بواقع سرعة من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلو متر في الساعة احياناً ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز ان تشهد بعض المواقع البحرية على الساحل الغربي، اضطرابا في ارتفاع الموج، حيث يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب ويصل الموج من 6 إلى 9 أقدام وذلك بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى 55 كيلو متر احياناً.

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