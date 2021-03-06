40 ألف شخص يتواصلون مع "فرصة أمل" و271 يطلبون العلاج من المخدرات

المصدر: البيان الإلكتروني

زار 38925 شخصاً الصفحة الالكترونية لخدمة "فرصة أمل" خلال العام 2020 والتي اطلقتها شرطة ابوظبي بهدف إعطاء فرصة لمتعاطي المخدرات للتقدم للعلاج والتوعية بأضرارها والآثار المترتبة على إدمانها .

وأوضح العقيد طاهر غريب الطاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي ان الموقع تلقى نحو 207 طلباً و 64 استفسارا وتم مراعاة السرية التامة للمتقدمين مع الموقع وتقديم النصح والارشاد للذين وقعوا في براثين هذه الآفة وتعريفهم بالاجراءات العلاجية التي تقدمها المؤسسات المختصة.

وأضاف أن "فرصة أمل " أسهمت بدور رائد في تفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار آفة المواد المخدرة و تعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية التعاون مع الجهات الرسمية والمدنية والتكاتف المؤسسي والمجتمعي ضد خطر المخدرات، لضمان تقديم أفضل الخدمات لمساعدة المتعاطين على العلاج منها والتوعية بأضرارها والآثار المترتبة على إدمانها.

وذكر أن فرصة العلاج للمتعاطين متاحة دون ملاحقة قضائية حسب المادة 43 من مكافحة المخدرات رقم (8) لعام 2016 والتي نصت على أنه " لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية إذا تقدم من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالباً العلاج فيودع لدى الجهة المختصة إلى أن تقرر إخراجه

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