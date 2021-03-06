لخطورته ولمخالفته للعادات.. دبي تمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال

المصدر: دبي - البيان

وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي المقاهي بمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 ولكونه مخالفاً للعادات والتقاليد، وذلك بعد أن تبين بأن رواد المقاهي هم من يقومون بجلب المراضع للمقاهي لتعبئتها بالقهوة والمشروبات مما قد يكون سبباً في انتشار فيروس كوفيد 19.

وقد قامت فرق التفتيش باقتصادية دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة على المقاهي التي قامت بهذه العملية واستدعائهم رسمياً وسيتم التصدي لهذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بحثاً عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وللاضرار التي قد تسببها لعدم معرفة مصدر المراضع ومحتوياتها والتي قد تساهم في انتشار فيروس كوفيد.

وتدعو اقتصادية دبي المستهلكين بالإبلاغ عن أي ظاهرة سلبية عبر تطبيق مستهلك دبي أو بالاتصال على 600545555

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