هيئة كهرباء ومياه دبي تفوز بجائزة "تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة"

المصدر: البيان الإلكتروني

تتويجاً لجهودها في مجال التنمية المستدامة ومساعيها لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة" لعام 2021 لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بفوز الهيئة بهذا التحدي العالمي، والذي يسلط الضوء على جهود الهيئة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء بيئة أكثر استدامة وتطوير حلول طويلة الأمد للتحديات بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

وأضاف معالي الطاير: "نفتخر بفوز هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لعام 2021 لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يتوج هذا الإنجاز مساعينا الدؤوبة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، والالتزام برؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. وبصفتها أحد أعضاء الميثاق العالمي للأمم المتحدة، تدعم الهيئة دور الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تتواءم خطط ومبادرات وبرامج الهيئة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وخلال هذه الفترة،، تبرز الحاجة لحشد الجهود العالمية لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعزيز المساعي الرامية إلى القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ وتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية."

وأضاف معالي الطاير: "تؤدي الهيئة دوراً رائداً في الحفاظ على البيئة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، والتزامها بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأشاد معالي الطاير بجهود المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع."

وتعقيباً على الفوز بالجائزة، ثمن معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة جهود هيئة كهرباء ومياه دبي ودورها الفاعل في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، ووفاء الدولة بإلتزامها الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار معالي النعيمي إلى أن الدور الذي تلعبه الهيئة في تحقيق معيار الاستدامة في انتاج واستهلاك الطاقة، وزيادتها لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي انتاجها، يساهم في دعم الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، بالإضافة إلى جهودها في مواجهة تحدي التغير المناخي وتأثيراته على البيئة المحلية وتعزيز قدرات القطاعات كافة على التكيف مع هذه التداعيات.

من جهته، قال راسل لونجمير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة: "تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى الابتكار في جميع أعمالها من أجل تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. وتعد مشروعات الهيئة متميزة وريادية على مستوى العالم في مختلف جوانب التحدي بالمقارنة مع العديد من المؤسسات العالمية."

وأشارت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تبذل جهوداً حثيثة لمواءمة عملياتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل منهجي. وعند إطلاق مبادراتها، تستند الهيئة إلى أهداف التنمية المستدامة كإطار عمل لتوضيج كيف يمكن للاستدامة أن تسهم في تحقيق أهداف أعمالها وتوفر قيمة للمعنيين وللمجتمع بشكل عام.

يشار إلى أن الهيئة تعمل على نشر مفاهيم الاستدامة بين موظفيها ومتعامليها والمجتمع بشكل عام، وتسليط الضوء على الآثار الإيجابية المترتبة على تطبيقها في الهيئة، ويشكل تقرير الاستدامة السنوي الذي تصدره الهيئة مرجعاً مفيداً وشفافاً وموثوقاً لكل إنجازاتها وجهودها على مدار عام كامل نحو تحقيق أهداف مئوية الإمارات، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071. وحققت الهيئة نتائج مهمة في مؤشر ثقافة الاستدامة بمتوسط 89.17% في 2019، متجاوزة المعدّل العالمي للمؤسسات، ويستند المؤشر إلى عدة محاور تشمل الريادة في تحقيق الاستدامة، والالتزام الاستراتيجي بالاستدامة، والابتكار في مجال الاستدامة، وفعالية التدريب، ومدى الوعي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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