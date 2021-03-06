بدرية الجنيبي تطلق شراكة مجتمعية للتأهيل المهني

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلقت البروفيسور بدرية الجنيبي، أستاذ دكتور في قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات، مبادرة الشراكة المجتمعية للتأهيل المهني والعمل التطوعي، وهو برنامج ابتكاري يهتم بفكرة حديثة في المجتمع المحلي وهي التعليم المهني بطريقة تطوعية، بحيث يتم قيادة البرنامج من خلال استغلال وقت فراغ الطلبة في المشاركة وإعداد برامج ومشاريع وندوات ومحاضرات وحملات حديثة ومبتكرة تتماشى مع سياسة الدولة مثل سياسة الابتكار والقراءة والتعلم الذكي، موضحة أن الكثير من الخريجين وبالأخص خريجي الجامعات يعانون من عدم توفر فرص العمل بحجة قلة الخبرة التي تطلبها جهات العمل.

وفي هذا الإطار قالت البروفيسور بدرية الجنيبي في حديثها لـ«البيان»: «أطلقت مبادرة الشراكة المجتمعية للتأهيل المهني والعمل التطوعي الذي يوفر الخبرة المهنية والشهادات العملية من المؤسسات الحكومية والخاصة بعد إكمال البرنامج التطوعي والمهني أو التعليمي مع كل جهة، وهو يندرج تحت الخدمات المجتمعية لجامعة الإمارات بهدف الشراكة المجتمعية والتطوع والتدريب المهني للطلبة والطالبات قبل مرحلة التخرج، كما أنه لا توجد أهداف مادية للبرنامج بل معنوية.

البرنامج يعالج المشكلة بشكل مهني خلال فترة الدراسة، وأنوّه إلى أنه في الأعوام الماضية شاركت وبفعالية في إعداد الخطط والبرامج للمشاريع بالتعاون مع الطلبة، وأنجزنا أكثر عن 232 نشاطاً في عدة جهات حكومية وخاصة، وحصلنا على دعم من العديد من الجهات الحكومية للأنشطة التطوعية وفريق عمل الطلبة.

بدأ البرنامج بفريق مكون من 9 أشخاص، ليصبح اليوم مكوناً من 300 شخص وهو في ازدياد، فالبعض يتخرج والبعض يقبل كطالب مستجد في الجامعة. كما أنه في الأعوام الماضية حصل طلبة البرنامج على أكثر من 300 شهادة خبرة عملية بواقع 18 إلى 10 شهادات لكل طالب من جهات مختلفة، بحيث لا تقتصر على أيام معدودة بل شهور طويلة تشمل التخطيط والتنفيذ للبرامج المجتمعية والتطوعية من خلال الحملات التطوعية المتنوعة التي تم تنظيمها خلال الفصول الدراسية 2012 / 2020».



تميز وارتقاء

تخرجت الدكتورة بدرية الجنيبي بامتياز مع مرتبة الشرف في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، وتعمل أستاذاً في جامعة الإمارات إلى الوقت الحالي، كما حصلت البروفيسور بدرية الجنيبي على جائزة أفضل أستاذ جامعي على مستوى دولة الإمارات بجائزة الإمارات في هذا الشهر، وجائزة شومان للعرب الباحثين الشهر الماضي.

كما حصلت على 28 جائزة تنوعت بين جوائز تميز في التدريس والبحث وخدمة المجتمع مثل جائزة أفضل أستاذ جامعي في جائزة الشيخ خليفة التربوية عام 2014، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لأفضل مشروع تربوي مبتكر. ونشرت الجنيبي 58 بحثاً علمياً محكماً، وناقشت 33 ورقة عمل في عدة مؤتمرات دولية.

فازت بدرية الجنيبي مؤخراً بجائزة الشيخ مسلم بن حم العامري للابتكار، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، وحصلت على المركز الأول في الخدمات المجتمعية من ضمن 100 مشروع وذلك تزامناً مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار الذي يعد حدثاً وطنياً رئيسياً على أجندة حكومة دولة الإمارات. كما حصل البرنامج على جائزة حمدان التربوية فئة أفضل مشروع تربوي في عام الخير، وحصل على جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل كأفضل مشروع مجتمعي، وجائزة وطني فئة بصمة على أفضل مشروع تعليمي ومجتمعي.

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