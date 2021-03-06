بلدية دبي تغلق صالوناً وتخالف 5 مؤسسات

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذت بلدية دبي 2348 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أمس الأول، أسفرت عن إغلاق صالون، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وتوجيه 37 تنبيهاً، ومخالفة 5 مؤسسات.

وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2305 مؤسسات، فيما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية للمؤسسات 98%.

ويتابع مفتشو بلدية دبي يومياً تنفيذ الاجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ويتم التأكد خلال الجولات التفتيشية من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

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