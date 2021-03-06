99 % سعادة متعاملي مركز دبي للتبرع بالدم 2020

المصدر: دبي - البيان

بلغت نسبة رضاء وسعادة متعاملي مركز دبي للتبرع بالدم في العام الماضي 99%، فيما وصل عدد المقبلين على التبرع بالدم إلى 65512 متبرعاً.

وفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقعه الرسمي، تحت عنوان مركز دبي للتبرع بالدم.. رحلة نجاح 2020 بالأرقام.

وذكر الموقع أن عدد وحدات الدم المصروفة بلغ 49438 وحدة، 34% منها إلى مركز الثلاسيميا، و30% إلى مستشفيات القطاع الخاص، فيما كانت نسبة الوحدات المصروفة إلى مستشفى دبي 16%، ومستشفى راشد 14%، ومستشفى لطيفة 4% ومستشفى حتا 2%.

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