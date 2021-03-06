أكاديمية شرطة دبي تبحث التعاون مع جامعة الإمارات للطيران

المصدر: دبي - البيان

بحث العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، مع الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران، تعزيز التعاون العلمي المشترك والاستفادة من خبرات الأكاديمية في إعداد برنامج بعنوان (الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني).

حضر الاجتماع من طرف الأكاديمية، العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، عميد الأكاديمية، والعقيد الدكتور فيصل البنا، مدير كلية الدراسات العليا، والرائد خلف برمان الشامسي، مدير إدارة العمادة، والنقيب الدكتور محمد بن هده السويدي، رئيس قسم مجالس الأكاديمية والمُنسق، ومن الجامعة الدكتور داود هلال، نائب مدير الجامعة، والدكتور مصطفى الحرباوي، عميد بالإنابة – كلية الرياضيات والإحصاء والبرمجة، والأستاذة مها حميد، مديرة قسم تطوير الأعمال.



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وأكد العميد غيث السويدي، حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، بالعمل على تعزيز التعاون المشترك مع كل المؤسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف.

واستمع الوفد من العقيد سيف السويدي، إلى شرح موجز عن الشهادات العلمية التي تمنحها الأكاديمية لكل برامجها التعليمية في مجالات الدكتوراه والماجستير في القانون وعلوم الشرطة والعلوم المساندة، إلى جانب برنامج الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، وبكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية للطلبة المرشحين والمرشحات، والليسانس والبكالوريوس في القانون لطلبة الدراسات المسائية المُنتظمة، وآلية اعتماد البرامج الأكاديمية من قبل وزارة التربية والتعليم.

وفي ختام اللقاء، شكر مدير جامعة الإمارات للطيران، أكاديمية شرطة دبي، على هذا اللقاء وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لإنجاز متطلبات برنامج (الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني) وعقد اجتماعات بين الطرفين بهذا الشأن.

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