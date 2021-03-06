مركز شرطة بر دبي يكرّم سائقاً عثر على 900 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

كرم العميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، محمد عرفان محمد رفيق، الذي يعمل سائقاً في شركة كريم، تقديراً لأمانته، إذ عثر على مبلغ مالي قدره 900 ألف درهم في المقعد الخلفي لمركبته نسيه أحد الركاب، وأقدم على تسليمه للمركز.

وتم التكريم بحضور نائبه العقيد راشد محمد صالح، والرائد عمر المزروعي، رئيس قسم المباحث، وعبدالله إبراهيم عبدالله، رئيس قسم إسعاد المتعاملين.

وتقدم العميد عبدالله المعصم بالشكر الجزيل إلى السائق محمد عرفان محمد رفيق، مشيداً بأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً في الوقت ذاته أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على زيادة الوعي في المجتمع حول التعامل مع المعثورات والأموال المفقودة، وفي إطار الحرص الدائم على بناء حلقة تواصل مع أفراد المجتمع لأنهم شركاء في تحقيق الأمن والأمان ونشر السعادة.

وفي نهاية حفل التكريم، كرم مركز شرطة بر دبيمحمد رفيق، تثميناً لمسؤوليته المجتمعية وحرصه على المساهمة في رد الأموال إلى صاحبها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز