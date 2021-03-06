سيف الشامسي يكرّم منتسبين من شرطة الشارقة لنيلهما «ماجستير»

المصدر: الشارقة – البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس الأول، كلاً من الملازم راشد صلاح القصير من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، لحصوله على درجة الماجستير في ريادة الأعمال والابتكار من جامعة كوفنتري في لندن، والمدنية عائشة بطي المخيني من من قسم المختبر الجنائي، لحصولها على درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية وتصميم الدواء، بحضور العقيد أمينة الشوق مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة، والمقدم جابر النعيمي مدير إدارة مكتب القائد العام.



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وأشاد اللواء الشامسي بحرص المكرمين على مواصلة تحصيلهما العلمي، والحصول على أرفع الدرجات العلمية في تخصصاتهما، ما يشكل أحد أهم ركائز العمل الشرطي والأمني، مؤكداً أن شرطة الشارقة حريصة كل الحرص على تشجيع منتسبيها في السعي للحصول على أفضل الدرجات العلمية وتقديم كل سبل الدعم لهم للوصول إلى أعلى المستويات العلمية في مختلف التخصصات، خاصةً المرتبطة منها بمجالات عملهم، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء الشرطي.

من جانبهما، تقدم المكرمان بالشكر لقائد عام شرطة الشارقة، لدعمه اللامحدود واهتمامه بمنتسبي القيادة وتشجيعه الدائم لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة تحصيلهم العلمي، الذي يصب في مصلحة الوطن وخدمته.

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