تعاون بين شرطة الشارقة و«إن إم سي رويال»

المصدر: الشارقة – البيان

وقع العميد عارف الشريف، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، اتفاقية تعاون مشترك بين شرطة الشارقة، ومستشفى إن إم سي رويال بالشارقة، بمقر القيادة، بحضور كل من الدكتور كيشان باكسال المدير العام لمستشفى إن إم سي رويال بالشارقة، والعميد عبد الله إبراهيم بن نصار نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين شرطة الشارقة ومستشفى إن إم سي رويال لدعم جهودهما المشتركة، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والعلاجية لمنتسبي شرطة الشارقة وعائلاتهم.



حرص

وأكد العميد الشريف حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على بناء شراكة فاعلة لتعزيز وتطوير أسس التعاون البناء بين الجانبين، وذلك بتبادل الخبرات والمعلومات، التي ترتقي بمستوى الأداء لدى المؤسستين، بما يحقق أهدافهما المشتركة، والرامية إلى توفير مجتمع آمن، ونظام صحي رفيع المستوى وذي جودة عالية.

ومن جانبه أثنى الدكتور كيشان باكسال على الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة على الصعيد الصحي لمنتسبيها، وحرصها الدائم للوصول إلى بيئة عمل صحية وآمنة.

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