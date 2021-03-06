«كهرباء دبي» تنال الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

المصدر: دبي - البيان

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» المرة الثانية لتحافظ على تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التميز.

وتعد الهيئة المؤسسة الوحيدة خارج أوروبا التي تحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة والتي تعد أرفع جائزة في نموذج التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

وأهدى معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي هذا الإنجاز العالمي إلى رائد مسيرة التميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي نهتدي برؤية وتوجيهات سموه لنواصل مسيرة تميز الهيئة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة.



معايير

وأشاد الطاير بجهود المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في تطوير معايير التميز المستدام وتقدير الشركات والمؤسسات التي تحقق مستويات بارزة من التميز.

من جانبه قال راسل لونجمير الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة إن فوز هيئة كهرباء ومياه دبي بهذه الجائزة العالمية مرتين في ثلاث سنوات أمر فريد يؤكد شغفها المستمر بأن تكون أفضل مؤسسة خدمية على مستوى العالم.

من جهته أشار المهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن حصول الهيئة على أرفع جائزة في نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة يؤكد المكانة العالمية التي حققتها في مختلف مجالات التميز.

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