«الطاقة والبنية التحتية» تطلق موقعها الإلكتروني بحُلته الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، موقعها الإلكتروني بشكله الجديد وخدماته المتنوعة، www.moei.gov.ae، والذي يتميز بالشمولية والتنوع عبر تعزيزه بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتصاميم العصرية المبتكرة المبسطة التي تتيح سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة، حرصاً من الوزارة على تقديم الأفضل لأفراد المجتمع، وبما يلبي تطلعات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم بجودة عالية وفي زمن قياسي للحصول على البيانات بسهولة.

وأكدت المهندسة نادية النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد جاء ليتماشى مع خطة دمج وزارتي تطوير البنية التحتية والطاقة وإلحاق برنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، بما يدعم احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة، وتجسيداً لأهدافها الاستراتيجية وحرصها الدائم على تحقيق التواصل الفعّال مع جمهورها، وأن الموقع يتسم بملاءمته لمتطلبات الحكومة الذكية، ويبرز الهوية المؤسسية لوزارة الطاقة والبنية التحتية التي تتواءم مع التوجهات الحكومية في دولة الإمارات، ويهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة، وتصميم الموقع بشكل عصري وشامل يركز على تفعيل المشاركة الإلكترونية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأشارت إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يندرج أيضاً ضمن إطار التطوير المستمر الذي تنتهجه الوزارة لمواكبة المتغيرات، ومن منطلق حرصها على تحديث موقعها الإلكتروني لمواكبة رؤية الوزارة ومهامها الجديدة، وتوجهاتها المستقبلية المتوافقة مع خطة الدولة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071 وريادتها عالمياً، فضلاً عن توجهها لتعزيز عملية التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الموقع الجديد يوفر لجمهور المتعاملين كل ما يلزم من معلومات عن الوزارة، ومهامها وأهدافها والخطط والاستراتيجيات، والقوانين والاتفاقيات، كما يشمل جميع الخدمات، والمركز الإعلامي، بالإضافة إلى استبيانات الشكاوى والاقـــتراحات وغيرها من المعلومات التي تدعم عملية تدفق البيانات.

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