انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح "الأحد" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وحركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:08، والثاني عند 06:10، والجزر الأول عند الساعة 12:39، والثاني عند الساعة 23:22.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، فيما يحدث المد الأول عند 16:18، والثاني عند الساعة 02:51، والجزر الأول عند الساعة 09:23، والثاني عند الساعة 21:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 17 75 20

دبــي 28 19 55 20

الشارقة 28 16 65 20

عجمان 28 16 75 30

أم القيوين 27 16 70 25

رأس الخيمة 26 15 75 30

الفجيرة 28 19 80 40

العين 30 17 45 10

ليوا 29 17 80 10

الرويس 25 16 80 20

السلع 25 16 75 25

دلما 24 18 75 45

طنب الكبرى 25 18 80 40

طنب الصغرى 25 18 80 40

أبو موسى 25 18 80 40.

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