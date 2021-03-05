هيئة كهرباء ومياه دبي تحصد الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة للمرة الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

تتويجاً لجهودها الرائدة ومسيرتها الحافلة في مجال التميز، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) للمرة الثانية لتحافظ على تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التميز. وتعد الهيئة المؤسسة الوحيدة خارج أوروبا التي تحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة، والتي تعد أرفع جائزة في نموذج التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

إهداء

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يشرفنا أن نهدي هذا الإنجاز العالمي إلى رائد مسيرة التميز، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث نهتدي برؤية وتوجيهات سموه لنواصل مسيرة تميز الهيئة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، حيث نتخذ من التميز ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة."

وأشاد معالي الطاير بجهود المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في تطوير معايير التميز المستدام وتقدير الشركات والمؤسسات التي تحقق مستويات بارزة من التميز.

هيئة كهرباء ومياه دبي تحصد الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة للمرة الثانيةhttps://t.co/smjmo5O852@DEWAOfficial #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/D2TEQqIAAQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 5, 2021

وأضاف معاليه: "نفتخر بحصول هيئة كهرباء ومياه دبي على الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة للمرة الثانية، وأن تكون الهيئة أول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على هذه الجائزة المرموقة متفوقة على مؤسسات عالمية كبرى. وقد ساعدنا النموذج المحدث للمؤسسة (EFQM 2020) على تطوير آليات العمل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع عملياتنا، رغم التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، فكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة، فإننا نحرص دائماً على تحويل جميع التحديات إلى فرص واعدة. وينسجم نموذج التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة مع التزامنا بترسيخ مكانة الهيئة الريادية في مختلف المجالات، حيث يمثل التميز بالنسبة لنا في الهيئة برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة ومدروسة بعناية يتكاتف في تنفيذها جميع موظفي الهيئة من خلال بيئة عمل إيجابية تسهم في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية ومأسسة ثقافة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام".

إشادة

قال راسل لونجمير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة: "هيئة كهرباء ومياه دبي لا تنفذ أعمالها الأساسية بدقة واهتمام فحسب، وإنما تعد واحدة من أكثر المؤسسات ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة إن لم يكن على مستوى العالم، حيث يمكنها تحويل الأفكار إلى حلول رائعة بسرعة مذهلة، وسيتم تعزيز ذلك بعد افتتاح مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. إن الفوز بالجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة إنجاز رائع، ولكن فوز الهيئة بهذه الجائزة مرتين خلال ثلاث سنوات أمر فريد يؤكد شغف الهيئة المستمر لأن تكون أفضل مؤسسة خدماتية على مستوى العالم."

وأشارت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد واحدة من المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً والقلب النابض لدبي، وأكدت أن الهيئة تواصل التطور عاماً بعد عاماً وأن التحول الرقمي المهم الذي حققته ساعدها على تحسين مختلف جوانب تجربة المتعاملين. وقالت المؤسسة أن لجنة التحكيم والمقيمين أعجبوا بشكل كبير بجهود الهيئة في مواصلة الابتكار ودخول مجالات جديدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الاستثمارات لتقديم منتجات وخدمات جديدة للمتعاملين وجميع المعنيين.

تميز

أشار المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن حصول الهيئة على أرفع جائزة في نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة للمرة الثانية ومن المرة الأولى للترشح، يؤكد المكانة العالمية التي حققتها الهيئة في مختلف مجالات التميز، ويسلط الضوء على جهودها المتواصلة لتطوير وتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية. ونوه سلمان إلى إنه في عام 2019، اختارت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن المؤسسات التي عملت على اختبار للنموذج المحدث للمؤسسة (EFQM Model 2020).

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