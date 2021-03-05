«بيت الخير» ترعى الأيتام الموهوبين بـ«بصمة واعدة»

المصدر: دبي - رامي عايش

أطلقت جمعية بيت الخير مشروعاً تكافلياً جديداً للارتقاء بمواهب ومهارات الأيتام، أسمته «بصمة واعدة»، استكمالاً للبرامج التي تقدم الدعم النقدي والغذائي بشكل شهري لأسر هذه الشريحة.



وتوقع عابدين طاهر العوضي، المدير العام، صرف نحو 12 مليونا ونصف المليون درهم على الأيتام هذا العام، بعد إطلاق البرنامج المذكور، مشيراً إلى أن الجمعية صرفت العام الماضي مساعدات نقدية وغذائية للأيتام بلغت قيمتها تسعة ملايين و 500 ألف درهم، بالإضافة لما يزيد عن 3 ملايين أخرى أنفقتها برنامج «بسمة» الهادف إلى إسعاد هؤلاء، وتلبية احتياجاتهم المختلفة، ومشاريع التعليم والمساعدات الطارئة.





وأوضح العوضي أن «بيت الخير» ترعى 1342 يتيماً تتعامل معهم «كطلبة واعدين قادرين على تخطيط وإدارة مستقبلهم التعليمي والمهني».



وقال العوضي: «تنطلق بيت الخير من مسؤوليتها المجتمعية في رعاية الأيتام بما هو أكثر من توفير الاحتياجات الأساسية، لبدء مشروع طموح يرقى بمواهبهم وملكاتهم وقدراتهم الكامنة، ويقدم لهم كل دعم ممكن ليطوروا مهاراتهم وإبداعاتهم، ويصقلوها بالتدريب والقراءة وورش العمل، وسيصبحون بعون الله قادة ومبتكرين يسهمون في نهضة الدولة وصناعة مستقبلها».



وأضاف: «بدأت لجنة خاصة بحصر مواهب الأيتام وتوجهاتهم الإبداعية والابتكارية، لوضع البرامج التدريبية والتثقيفية اللازمة لتحقيق الهدف المرجو من المشروع، وتحفيز الموهوبين بالمكافآت التي تعزز تفوقهم وإبداعهم».

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