«فريق الأزمات» بعجمان يطلق مبادرة «نصلكم لصحتكم»

المصدر: عجمان - البيان

أطلق فريق الأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان مبادرة «نصلكم لصحتكم» بالتوجه إلى فئات مختلفة من المجتمع لتقديم خدمات فحص كوفيد 19 وذلك بالتنسيق بين شرطة عجمان والمنطقة الطبية ودائرة البلدية والتخطيط.



وتتضمن المبادرة توجه فريق العمل الذي يتضمن طاقماً طبياً مختصاً لإجراء فحوصات مجانية للأفراد، في مناطق مختلفة وفي المناطق السكنية من الإمارة، وذلك للتسهيل على أفراد المجتمع الحصول على خدمات الفحص بالوصول إليهم، اختصاراً للوقت والجهد دون التوجه لمراكز الفحص، تخفيفاً للازدحام، وحماية لكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

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