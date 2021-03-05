بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 4 مؤسسات تشمل: مقهيي شيشة ومركز لياقة وصالوناً بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال 3 مارس الجاري، حيث نفذ مفتشو البلدية 2350 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وتم مخالفة 4 مؤسسات وتوجيه 26 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2316 مؤسسة.



رقابة



ورصد مفتشو البلدية مخالفات أبرزها: عدم التباعد الاجتماعي ومخالفة التعليمات الصحية والوقائية، وذلك خلال الجولات اليومية التي يتم تنفيذها من خلال خطة رقابية لضمان التزام المؤسسات العاملة في دبي، بالضوابط والتعليمات الوقائية، ويتم التشديد خلال تلك الجولات على التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.



متابعة



ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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