فيلم توعوي بحقوق الملكية الفكرية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أنتجت جمعية الإمارات للملكية الفكرية فيلماً توعوياً بحقوق الملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وشرطة دبي والسفارة الفرنسية، حيث استعرض الفيلم أقسام الملكية الفكرية، منها العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية وبراءات الاختراع وغيرها، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الفيديو التوعوي، عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية: إن حماية حقوق الفكر والاختراعات والمبادرات والعلامات التجارية أمر مهم جداً، ضمن أولويات دولة الإمارات، لذلك كانت قوانين حماية الملكية الفكرية التي تقف رادعاً أمام الاعتداء على حقوق النتاج الفكري الإنساني، وإنه لا تتحقق جدوى تلك القوانين المكتوبة إلا بالتوعية القانونية بتلك القوانين وإعداد كوادر بشرية متخصصة وواعية ومدربة وخبيرة لحماية النّتاج الفكري الإنساني، وإن هذا الأمر يقع في نطاق عمل جمعية الإمارات للملكية الفكرية منذ تأسيسها.



وأشار اللواء العبيدلي إلى أن رسالة الجمعية تكمن في زيادة الوعي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الملكية الفكرية، وتحقيق أهداف الجمعية في الوقاية من جرائم الملكية الفكرية، من خلال نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية عبر جميع الوسائل ومنها المقالات والأفلام التوعوية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، كذلك تعمل الجمعية على المساهمة في تحسين التصنيف العالمي للدولة في مجال الملكية الفكرية، وأنه نظراً للجهود المبذولة قد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 مرتبتين مقارنة بترتيب العام الماضي، لتصبح في المرتبة الـ34 عالمياً، والأولى عربياً.

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