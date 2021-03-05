«مسبار الأمل» يضيء صفحات مجلة العين الساهرة بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

سلطت مجلة العين الساهرة الصادرة عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة في عددها الـ 292 لشهر مارس الضوء على «مسبار الأمل».

وتضمن العدد مقالاً افتتاحياً بعنوان مسبار الأمل الذي حول حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» إلى حقيقة واقعة بعزيمة قادة الوطن وأبنائه المخلصين وخصصت المجلة ملفها الرئيسي للإنجاز الإماراتي الأبرز المتمثل في نجاح مسبار الأمل في مهمته لاكتشاف الكوكب الأحمر في مهمة تعانق التاريخ لتكون الإمارات الأولى عربياً والخامسة عالمياً في هذا المجال.

وتضمن العدد باقة منوعة من أخبار القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والتحقيقات والتقارير المصورة والمقالات الهادفة التي تواكب الأحداث وتسلط الضوء على المواضيع الأمنية التي تمد جسور التواصل مع مختلف فئات وشرائح المجتمع برسائل تثقيفية وتوعوية تعزز من حالة الأمن والأمان في الدولة.

وتناول اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة في مقاله موضوع الأمن وطمأنينة النفس.

وألقت المجلة الضوء على دور ومهام فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة وتناولت دور مجلة «الأمن» في توثيق تاريخ شرطة دبي، وتناولت دراسة بعنوان اتخاذ القرار الشرطي في الظروف الأمنية المتباينة ونشرت عدداً من الموضوعات حول عالم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بجانب موضوع عن قرية حتا التراثية إضافة إلى الصفحات الرياضية والمجتمعية.

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