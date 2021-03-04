رئيس الأرجنتين يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

المصدر: بوينس آيرس - وام

تسلم الرئيس ألبرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين أوراق اعتماد سعيد عبدالله القمزي سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى الأرجنتين.

وخلال اللقاء الذي جرى في العاصمة بوينس آيرس..نقل السفير القمزي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس الأرجنتيني وتمنيات سموهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الأرجنتيني السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير القمزي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الأرجنتين، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والأرجنتين وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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