«تحقيق أمنية» تطلق استراتيجية «اليوبيل الذهبي للإمارات 2021»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية استراتيجيتها المواكبة لاحتفالات الدولة باليوبيل الذهبي للإمارات 2021.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: حرصنا في إعداد استراتيجية عام 2021 بأن تواكب احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي، التي تُشكّل احتفاءً بالرؤية الحكيمة للقادة المؤسسين، مع دعم جهود القيادة الرشيدة بأن تكون الدولة منصةً للعمل الخيري والإنساني في كافة المحافل الإقليمية والعالمية على حدٍّ سواء.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن العديد من المبادرات والفعاليات التي تُسهم في دعم جهودنا المبذولة لتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة، إضافة إلى التركيز هذا العام على محورين رئيسيين، الأول: تعزيز حبّ التطوّع في نفوس أفراد المجتمع على أرض الفرص الواعدة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية ويعيش فيها الجميع وفق قيم التسامح والاحترام والانفتاح.

تواصل

وقال الزبيدي: إن المحور الثاني يرتكز على التوّسع في تحقيق الأمنيات، حيث نقوم حالياً بالتواصل مع المستشفيات والجهات ذات العلاقة التي تعالج الأطفال في بعض الدول العربية، إذ نهدف للوصول إلى أطفال العالم العربي المرضى لإسعاد أكبر عدد منهم، جنباً إلى جنب مع المُساهمة في نشر قيم الأمل والتسامح والعطاء والخير والانفتاح على العالم واحترام الآخر وتعزيز روح الأخوة الإنسانية، التي ورثناها عن الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، وإبراز مبادراتهم الإنسانية التي تزخر بمبادئ المحبة والعطاء والقيم النبيلة محلياً وعالمياً.

واختتم الزبيدي: في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المُستجد، والتزامنا بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي باتت من أهم أساسيات الأعمال في كافة أرجاء العالم، ربما سنجد بعض الصعوبات في تنفيذ كافة الفعاليات، غير أن ثقتنا بالله والقيادة الرشيدة تُحتّم علينا التطلّع بنظرة أمل وتفاؤل إلى قرب انجلاء هذه الغُمّة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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