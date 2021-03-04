طارق فتحي رئيساً تنفيذياً لمجموعة «صحة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - أكبر شبكة للرعاية الصحية في الدولة - أمس، عن تعيين خبير الرعاية الصحية المتمرّس الدكتور طارق فتحي رئيساً تنفيذياً جديداً لمجموعة «صحة».

وسيعمل الدكتور فتحي على مواصلة السعي لتحقيق طموحات «صحة» الهادفة إلى إنشاء شبكة رعاية صحية حديثة ومتطورة ومؤهلة لتلبية كافة احتياجات المجتمع الطبية خلال الأعوام الخمسين القادمة وما بعدها.

وقال سالم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «يسعدنا الترحيب بانضمام الدكتور طارق فتحي إلى قيادة «صحة» لتعزيز مكانة شبكتنا كأساس لمنظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.. ويجلب الدكتور فتحي معه الخبرة اللازمة لمواصلة تركيزنا على المريض والنهوض بخدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي».

من جهته قال الدكتور طارق فتحي: «تتمتع مجموعة «صحة» بسمعة مرموقة وتحظى باحترام ومكانة كبيرين كشركة رائدة على ساحة الرعاية الصحية في دولة الإمارات وملتزمة بأجندتها الوطنية الهادفة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأفضل، تلبيةً لاحتياجات المجتمع المحلي.. وباعتبارها محوراً لجهود «القابضة» (ADQ) الرامية إلى إنشاء منظومة تركز على توفير خدمات الرعاية الصحية والدوائية أتطلع إلى المساهمة بنمو القطاع الصحي وإبقاء المرضى في صميم كل ما نقدمه، ونسعى إليه مع وضع المعايير اللازمة لتقديم أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية».

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