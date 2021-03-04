توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر تدريجياً خاصة على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 40 كم/س، وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:37، والمد الثاني عند الساعة 05:26، والجزر الأول عند الساعة 11:23، والجزر الثاني عند الساعة 22:52، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:56، والمد الثاني عند الساعة 01:55، والجزر الاول عند الساعة 08:16، والجزر الثاني عند الساعة 20:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 22 75 20

دبــي 37 24 55 20

الشارقة 38 19 65 20

عجمان 37 23 75 30

أم القيوين 36 18 70 25

رأس الخيمة 34 21 75 30

الفجيرة 31 22 80 40

العين 39 21 45 10

ليوا 38 19 80 10

الرويس 37 18 80 20

السلع 37 18 75 25

دلما 32 20 75 45

طنب الكبرى 30 19 80 40

طنب الصغرى 30 19 80 40

أبو موسى 30 19 80 40.

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