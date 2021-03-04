بلدية أم القيوين تزيل 1200 طن مخلفات بناء عشوائية

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أطلقت بلدية أم القيوين - فرع فلج المعلا، حملة «معاً للحفاظ على نظافة مدينتنا» المعنية بتنظيف مناطق فلج المعلا والنبغة والراشدية وبياته بالإضافة إلى منطقة مهذب من المخلفات مجهولة المصدر ومخلفات البناء بمشاركة 7 من شركات المقاولات واستخدام 40 آلية ومعدة تابعة للدائرة ومشاركة 30 عاملاً ونتج عنها جمع أكثر من 1200 طن من المخلفات.

وتأتي الحملة في إطار استراتيجية الدائرة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها والعمل على نظافة المساحات الخالية والأراضي الفضاء في الإمارة.

وقالت ميثاء جاسم شافي مدير بلدية أم القيوين - فرع فلج المعلا، إن الحملة التي انطلقت بالتعاون مع شركات المقاولات وبعض الجهات الحكومية هدفت إلى رفع الوعي عند المعنيين بالأمر بأهمية رمي مخلفات البناء في المواقع المخصصة من قبل الدائرة والحد من اتباع السلوكيات السلبية واللامسؤولة من قبل البعض وما ينتج عنها من تأثير سلبي على البيئة والصحة العامة.

فضلاً عن حرص الدائرة على تعزيز الوعي عند أفراد المجتمع من خلال تعريفهم بالتشريعات والإجراءات المعمول في ما يخص المخلفات بكل أنواعها خصوصاً البناء وتعريفهم بأهم الطرق المعتمدة للتخلص منها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين البلدية وشركات المقاولات وبعض الجهات الحكومية.

وأكدت ميثاء جاسم شافي أن الأجهزة الرقابية بالدائرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

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