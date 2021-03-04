خدمات فحص كورونا لأفراد المجتمع بمنازلهم في عجمان

المصدر: عجمان – البيان

أطلق فريق الأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان مبادرة "نصلكم لصحتكم" بالتوجه إلى فئات مختلفة من المجتمع لتقديم خدمات فحص كوفيد 19، وذلك اهتماما بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان ولحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا وللحد من انتشاره، وبالتنسيق بين شرطة عجمان والمنطقة الطبية ودائرة البلدية والتخطيط.

وتتضمن المبادرة توجه فريق العمل الذي يتضمن طاقما طبيا مختصا لإجراء فحوصات مجانية للأفراد، في مناطق مختلفة وفي المناطق السكنية من الإمارة، وذلك للتسهيل على أفراد المجتمع الحصول على خدمات الفحص بالوصول إليهم، اختصارا للوقت والجهد دون التوجه لمراكز الفحص، تخفيفاً للازدحام، وحماية لكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ويهيب فريق الأزمات والكوارث والطوارئ بالجمهور ضرورة الإقبال والتعاون مع فريق الفحص لضمان سلامة وصحة الجميع، والتكاتف للحد من انتشار كورونا والوقاية منه.

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