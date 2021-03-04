الطفلة العراقية لافين تتلقى حقنة ضمور الأعصاب الشوكي في مستشفى الجليلة

المصدر: دبي -البيان

تلقت الطفلة العراقية التي تكفل بعلاجها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صباح اليوم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال حقنة ضمور الأعصاب الشوكي بعد أن قامت الشركة المصنعة بتوفيرها، ويبلغ سعر الحقنة 8 ملايين درهم.

وستخضع الطفلة لافين إلى رقابة مشددة لمتابعة حالتها الصحية قبل أن تدخل في مرحلة العلاج الطبيعي والتاهيل لمدة 13 شهراً.

وطمأن أطباء مستشفى الجليلة بأن حالة الطفلة لافين طبيعية ومستقرة.

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