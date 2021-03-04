طقس الإمارات .. رطب ومغبر في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس رطب وغائم جزئي أحياناً تتقلب فيه درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض وسط إحتمال لتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية .

وتفصيلا وبحسب بيان للمركز حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة - يسود البلاد غدا الخميس طقس رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - مغبر وغائم جزئي أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، أما البحر فيكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

أما بعد غد الجمعة فيكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا أحيانا فيما ترتفع درجات الحرارة نهارا، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يصبح مضطرباً تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

ويسود البلاد يوم السبت طقس رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية - مغبر إلى غائم جزئي أحياناً - في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، أما البحر فيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

أما يوم الأحد فيكون الطقس رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً - مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة على البحر تصبح معتدلة السرعة بوجه عام بعد الظهر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب يصبح متوسط الموج ليلاً في الخليج العربي، مضطرب يصبح متوسط الموج ظهراً في بحر عمان.

ويسود البلاد الإثنين طقس رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة شرقاً - صحو إلى غائم جزئي - فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز