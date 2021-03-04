15 شراكة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجهات حكومية وخاصة في 2020

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكد أحمد عيسى الحلو رئيس قسم التسويق والشراكات في «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، لـ «البيان»، أنه تم عقد 15 شراكة متنوعة خلال العام الماضي، مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، شملت 12 اتفاقية مع القطاع الخاص، و3 اتفاقيات مع الجهات الحكومية، تختص بقطاعات «المدير التنفيذي والإسكان»، و«الهندسي» و«الشؤون المالية»، و«الدعم المؤسسي».

خطة استراتيجية

وأفاد بأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية، إلى مواءمة أهدافها مع أهداف حكومة دبي 2021، وذلك لجعل دبي المكان المفضل للعيش، موضحاً أنه قد شملت تلك المواءمة، التركيز على عدة محاور استراتيجية، ومن أهمها تطوير الاتصال الحكومي والشراكات الاستراتيجية، من خلال تقديم خدمات مشتركة مع الشركاء، والذي سيسهم في تقديم قيمة مضافة للمتعاملين، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تقوم المؤسسة بتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الشركاء.

وذكر أن المؤسسة طبقت آلية التحول الإلكتروني في آلية توقيع الاتفاقيات بنسبة 100 % خلال العام الماضي، ما يعكس العديد من الفوائد والإيجابيات التي شملت سرعة إنجاز إجراءات الاتفاقيات، وتقليل الميزانية المنفقة في الطباعة، وتكاليف التوقيع بنظام المراسم، فضلاً عن سهولة الإجراءات واختصارها على الشركاء، وخفض الحضور الشخصي لمتابعة الشراكة في مقر المؤسسة، وصولاً إلى تسهيل إجراءات الأرشفة والتوثيق، وتوفير الوقت لتوقيع اتفاقيات أكثر ومتابعة تطورها.

مبادرات متنوعة

وقال: إن هذه الشراكات استهدفت العديد من مبادرات المؤسسة، من بينها «الصيانة الموحدة»، من خلال تبسيط وتسريع إجراءات أعمال الصيانة والإضافات لمساكن المواطنين المستفيدين من المنح وقروض الصيانة، و«مبادرة يسر» مع البنوك، عبر تعهيد قروض المؤسسة للبنوك، بغرض نقل المخاطر، وتقليل العبء الإداري على المؤسسة، فضلاً عن مبادرة «الربط الإلكتروني التي تستهدف الربط الإلكتروني مع الدوائر الحكومية، للتقليل من طلب المستندات من المتعاملين، وصولاً إلى مبادرة «النماذج الموحدة»، التي تسعى إلى تبسيط وتسريع إجراءات العمل في إنشاء مشاريع النماذج الموحدة، ومشروع إطلاق بطاقة الخصومات «إسكان»، لمتعاملي المؤسسة، التي تهدف إلى إفادة الأفراد المتعاملين والشركات مزودي الخدمات، على حد سواء، بالإضافة إلى تقديم الرعاية المعنوية والدعم اللوجستي لمعرض ديكوبيلد 2020.

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