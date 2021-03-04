«رافد» تستقبل 152 ألف مكالمة خلال 2020

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات بالشارقة لـ«البيان»، أن مركز الاتصال بـ«رافد» لحلول المركبات تلقى 152147 مكالمة للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة خلال العام الماضي 2020، وذلك ضمن المهمات التي تؤديها وتنفذها «رافد» في إمارة الشارقة، بمختلف مدنها ومناطقها، كما أن هناك مهلة للدفع للمتسبب في الحادث، تصل لـ 35 يوماً، من تاريخ إصدار تقرير الحادث المروري البسيط، وذلك للتسهيل على المتعاملين، كما أن هناك 35720 متعاملاً استخدموا تطبيق رافد الذكي المتوافر على كافة منصات الهواتف الذكية، وحصلوا على خصم وصل إلى 50 درهماً لمن يستخدم التطبيق مقارنة بالرسوم الاعتيادية لإصدار التقرير، إضافة إلى تخصيص 4 مسارات لفحص المركبات وتسجيلها، كما أن زمن الاستجابة للوصول إلى موقع الحادث لا يتجاوز 11 دقيقة.

مراكز

وبين أنه بالنسبة لإدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق، توجد مراكز خدمة موزعة على مختلف المناطق في الشارقة، ومنها: مركز خدمة عملاء رافد الموحد في مدينة الشارقة، وفي المنطقة الوسطى شباك خدمة عملاء رافد في مركز شرطة الذيد الشامل، وشباك خدمة عملاء رافد في مركز شرطة المدام.

وفي المنطقة الشرقية، شباك خدمة عملاء رافد في إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وشباك خدمة عملاء رافد في مركز تسهيل في مدينة كلباء، كما أن رافد تحرص على توقيع اتفاقيات مع جهات مختصة سواء في الشارقة، أم مناطق الدولة المختلفة، من أجل المساهمة في تنمية المهارات الفنية والمعايير المهنية في قطاع المركبات، وهناك العديد من تلك الاتفاقيات بهذا الصدد.

وقال المدفع: إن «رافد» تغطي 4 مسارات تتضمن: فحص المركبات وتسجيلها، والخدمات السريعة للمركبات على الطرق، وإدارة الحوادث، والإدارة المتكاملة لأساطيل النقل من خلال ورشتها التي تعمل وفق أحدث الأساليب التقنية، موفرةً خدمات الصيانة والإصلاح والتعديل والترميم لجميع أساطيل مركبات حكومة الشارقة، فضلاً عن أساطيل القطاعين العام والخاص، كما أن «موتورتشيك»، هي إحدى مسارات شركات رافد لحلول المركبات، حيث توفر خدمة فحص السيارات وتقييمها وتسجيلها في جميع أنحاء الدولة، أما «أوتوإكسبرس» فهي منشأة لإصلاح وصيانة المركبات المستوردة والمحلية، إضافة إلى إدارة الحوادث التابعة لرافد، وهي خدمة مخصصة للمقيمين في إمارة الشارقة، ويتمثل الهدف منها في فحص ومعاينة مكان الحوادث ونقل المركبات المتضررة إلى مراكز الصيانة عن طريق الرافعات الخاصة بشركة رافد لحلول المركبات وخدمات المساعدة على الطرق، وذلك من خلال تقديم المساندة والخدمات للمركبات على الطرق مثل خدمة تعبئة الوقود للحالات الطارئة، شحن وتغيير البطاريات، وإصلاح واستبدال الإطارات.

خدمات

قال سالم المدفع: إن هناك تنوعاً في الخدمات الخاصة بإدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق، وهي: إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة بكافة أنواعها، بالإضافة إلى تقديم 5 خدمات رئيسية للمساعدة على الطرق هي: سحب المركبات، نقل المركبات، التزود بالوقود للحالات الطارئة، خدمات أصلاح واستبدال الإطارات، خدمات شحن واستبدال البطاريات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخدمات التي تقدمها رافد كافة متوافرة على مدار الساعة.

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