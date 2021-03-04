سفيرنا يبحث تعزيز التعاون مع مسؤولَين إسرائيليين

المصدر: دبي ـ البيان

التقى محمد محمود آل خاجة، سفير الدولة لدى إسرائيل، أمس، أوريت فركاش هكوهين، وزيرة السياحة الإسرائيلية، وجرى خلال اللقاء مناقشة حركة السفر والسياحة بين البلدين وسبل تطويرها. وأكد محمد محمود آل خاجة، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن قطاع السياحة من أهم القطاعات لدى كل من الإمارات وإسرائيل، حيث تتمتعان بإمكانات هائلة، وسنعمل معاً على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدولتين.

تقدم كبير

كما التقى سفير الدولة لدى إسرائيل، أمس، تشاي لي سبيجلمان، المدير العام لوزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، لمناقشة دعم آليات العمل المشترك بين الدولتين.

وقال محمد محمود آل خاجة: «أحرزت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في قطاعي التكنولوجيا والفضاء، ونسعى للمزيد من التقدم في هذين القطاعين».

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