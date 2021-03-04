برعاية محمد بن زايد .. الوحدات المساندة تختتم مسابقات الرماية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، حفل اختتام فعاليات مسابقات الرماية السنوية 2021 م في مجمع ميادين الريف، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط الوحدات المساندة والمشاركين.

وقالت اللجنة المنظمة لمسابقات الرماية السنوية، إنه يوجد في أجندتها التطويرية العديد من المشاريع المزمع إقامتها خلال السنوات المقبلة تتضمن إنشاء ميدان رماية جديد مجهز بأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة ومن المتوقع افتتاحه خلال الدورة المقبلة عام 2022.

وأوضحت اللجنة أن المشاريع ستتضمن إقامة حزمة متكاملة من المجمعات الخدمية والتي تشتمل على مركز تسوق وفندق وناد وغيرها من المنشآت التابعة لها، سيتم تنفيذها تباعاً ووفقاً لجدول زمني محدد على مدى السنوات المقبلة.

وبلغ عدد الفائزين في المسابقات 200 فائز من أصل 5 آلاف و403 مشاركين ومشاركات، توزعوا على 10 مسابقات مختلفة بمعدل 20 فائزاً في كل مسابقة.

إجراءات احترازية

وبدأ الاحتفال باستعراض أهم نتائج مسابقات الرماية السنوية لهذا العام من خلال المعدلات التصاعدية في العلامات المؤهلة للتصفيات النهائية والتي جرت في أربعة أندية للرماية وسط إجراءات احترازية اتبعت فيها أعلى معايير السلامة.

وبلغ عدد المشاركين في ميدان الريف بأبوظبي 3562 مشاركاً، بالإضافة إلى 203 مشاركين من ميدان المنطقة الغربية، و799 مشاركاً من میدان مصفوت للرماية في عجمان، فضلاً عن 839 مشاركاً من ميدان الفجيرة للرماية بمنطقة الحيل.

كما بلغ مجموع عدد الرماة رجال ونساء 5403، حيث وصل عدد الرجال إلى 4662 رامياً تأهل للتصفيات النهائية 670 رامياً تنافسوا على المراكز العشرين في كل سلاح من خمس مسابقات مخصصة للرجال بخلاف المشاركة في مسابقتي «التارجت اسبرنت» والقوس والسهم، وهي كالتالي: البندقية التراثية ومخصصة لكبار السن من 60 سنة فما فوق، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 90 مشاركة أكبرهم سناً 83 سنة، والبندقية سكتون فردي وبلغ عدد المشاركين 180 مشاركاً، والبندقية فردي 210 متسابقين، والمسدس فردي 140 متسابقاً، وسكتون أولاد من سن 13 - 16 سنة 50 متسابقاً.

أما النساء فبلغ عددهن 741 رامیة، تأهلت للتصفيات النهائية 210 راميات تنافسن على المراكز العشرين في ثلاث مسابقات، هي مسدس نساء من 18 سنة فما فوق بمشاركة 70 متسابقة، ومسابقة سكتون نساء 18 سنة فما فوق، شاركت فيها 110 متسابقات، ومسابقة سكتون بنات من 13 سنة حتى 17 سنة، بمشاركة 30 متسابقة للحصول على المراكز العشرين المخصصة لكل سلاح للفوز بالجوائز المرصودة.

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